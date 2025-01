Calciomercato invernale: tra necessità e strategie future - Calcio News 24

Con l’arrivo del nuovo anno parte la sessione di calciomercato invernale per le squadre di Serie A e non solo. La finestra di riparazione invernale è aperta in tutti i maggiori campionati europei e questa volta si svolgerà dal 2 gennaio fino alla mezzanotte del 3 di febbraio. Al momento è ancora presto per sapere quali saranno i movimenti delle squadre di Serie A, ma per chi avesse intenzione di puntare sugli eventuali acquisti delle big del campionato italiano nel calciomercato invernale, è possibile conoscere già da ora le quote relative ai potenziali trasferimenti consultando uno dei siti contenuti nella seguente lista sui migliori bookmaker selezionati da sitiscommesse.com, uno dei comparatori più affidabili del settore, che permette di confrontare le offerte dei migliori operatori di gioco autorizzati.

La sessione invernale di calciomercato serve alle squadre per porre rimedio ad eventuali errori commessi nella prima parte di stagione, oppure sistemare la rosa per sopperire alla mancanza di calciatori infortunati, ma anche eventualmente per programmare i piani futuri (uno dei tanti esempi che si possono fare è stato l’acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus, arrivato nel gennaio del 2022 per circa 90 milioni dalla Fiorentina, con cui aveva segnato 49 reti in 108 presenze complessive).

Dunque, capire le strategie delle squadre in sede di calciomercato invernale è un terno al lotto, ma quando si arriva al giro di boa del campionato, bisogna operare con attenzione per provare a fare le scelte migliori.

I possibili colpi di mercato delle big italiane durante il calciomercato invernale

Quando si parla di calciomercato, che sia estivo o invernale, si illuminano gli occhi dei supporters di quasi tutte le squadre. Sperare che il campione preferito vesta la maglia della squadra del cuore non ha prezzo, e allora è lecitosognare e chissà che il sogno un giorno non diventi realtà. Tornando all’attualità, il calciomercato invernale prenderà il via il 2 gennaio, pochi giorni prima degli impegni di Supercoppa Italiana in cui saranno impegnate Juventus, Inter, Milan e Atalanta. Stando ai primi rumors che riguardano le big del nostro campionato, ci potrebbe essere tanto movimento durante il mese di trattative.

L’Atalanta non dovrebbe aver bisogno di nulla, anche perché a Febbraio dovrebbe recuperare Scamacca e poi Gasperini difficilmente riesce ad inserire un calciatore nei suoi meccanismi di gioco a stagione in corso.

Il Napoli di Conte invece potrebbe rinforzare la difesa (piacciono Danilo della Juventus e Kiwior cercato anche in estate), mentre in uscita potrebbero andare altrove giocatori poco impegnati come Raspadori (solo 8 presenze in campionato finora e 0 reti) e Folorunsho (6 presenze in campionato finora e 0 reti).

La Juventus invece deve rinforzare la difesa visti i gravi infortuni di Bremer e Cabal. Sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli ci sono tanti nomi, ma i preferiti sembrerebbero essere Antonio Silva del Benfica (19 presenze in campionato finora e 2 reti) e Kiwior (8 presenze in campionato e 0 reti). Si parla anche di un interesse dei bianconeri per il centrocampista del Tottenham Tonali e per Zirkzee del Manchester United.

L’Inter, campione d’Italia in carica, non ha bisogno di nulla, ma forse solo in difesa si parla di un interesse per Bijol, centrale dell’Udinese che in campionato ha giocato 15 gare e segnato una rete.

Il Milan invece potrebbe fare qualcosa in difesa e a centrocampo. Alla dirigenza piace il profilo di Omeragic del Montpellier per la difesa, mentre a centrocampo sembra esserci l’interesse per Ricci del Torino (12 presenze in campionato e 0 reti) e Fazzini dell’Empoli, profili sicuramente interessanti, anche se prima dovrebbe partire qualcuno (l’indiziato sembra essere Bennacer). Allora aspettiamo qualche altro giorno per capire come cambierà il volto delle squadre di Serie A prima dell’inizio del girone di ritorno.