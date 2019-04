L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha spiegato le regioni che hanno portato in estate il difensore della Juventus ha rifiutare il Milan nell’affare Leonardo Bonucci

Passo dopo passo Daniele Rugani ha provato anche in questa stagione a ritagliarsi un ruolo da protagonista alla Juventus: il difensore bianconero, fresco di rinnovo, in estate poteva essere merce di scambio con il Milan per Leonardo Bonucci. In rossonero invece, come noto, alla fine è finito Mattia Caldara. La scelta di rifiutare la destinazione milanista, così come qualunque altra, soddisfa pienamente l’entourage dell’ex Empoli, nonostante il minutaggio contingentato messo insieme dal giocatore negli ultimi mesi alla Juve.

«Un giocatore non deve mai adagiarsi sugli allori e Daniele sicuramente non è quel tipo – ha spiegato l’agente di Rugani, Davide Torchia, ai microfoni di Radio Marte – . Per lui sarebbe stato probabilmente molto più semplice giocare regolarmente al Milan, ma in bianconero ci sarà sempre molta più competizione. Ad esempio, se davanti a te hai uno come Giorgio Chiellini, sarà molto difficile essere la prima scelta. Rugani però ha scelto di rimanere in un grande club come la Juve e di sicuro non ha corso il rischio di mancare di coerenza».