Juve, non c’è soltanto Allegri nel mirino del Psg: i transalpini (ri)pensano anche ad Alex Sandro

Sono giorni decisivi, in casa Juve, per disegnare il futuro della squadra. A partire, naturalmente, dalla guida tecnica in panchina. Allegri ha ancora un anno di contratto, ma la sensazione è che la sua riconferma non convinca del tutto la proprietà e, per di più, a metterci ora lo zampino sono anche le pressioni dall’esterno. Innanzitutto quelle del Psg, molto interessato al tecnico toscano in caso di addio a Tuchel e disposto ad offrirgli un ingaggio che rasenta il doppio rispetto a quello percepito a Torino.

Uno scenario che potrebbe avere ulteriori implicazioni. Perché un eventuale passaggio di Allegri sulla panchina dei parigini avrebbe ripercussioni anche sul fronte giocatori. A partire dalla posizione di Alex Sandro, segnalato tra i profili in uscita e già lo scorso anno sondato dal Psg. L’affondo più concreto lo operò poi senza esito il Chelsea, ma nella prossima estate le carte in tavola potrebbero essere diverse. E la figura di Allegri giocherebbe per certo un ruolo importante, data anche la recente evoluzione del terzino brasiliano – meno sfrontato e più attento in fase difensiva – ad immagine e somiglianza del suo attuale allenatore.