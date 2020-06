Calciomercato Juve: Arthur, serve pazienza e l’intervento di Bartomeu

Calciomercato Juve: il club bianconero continua il pressing su Arthur il quale non ha ancora dato segni di apertura

Se da una parte Pjanic sogna già di duettare con Messi, dall’altra Arthur continua a chiudersi a riccio e rifiutare di trasferirsi alla Juve. Scambio sfumato? No. Secondo La Gazzetta dello Sport servirà pazienza e tempi lunghi per provare a smussare l’ostinazione del brasiliano. Non è detto che ci si riesca, ma di certo ci si proverà: entrambi i club hanno mediane da rinnovare, ma hanno pure bisogno di ossigeno nel bilancio da chiudere entro il 30 giugno.

Di fronte ai tanti no del centrocampista blaugrana la Juve si è irritata. Arthur, tuttvia, non è ancora stato messo davvero alle strette dal club che spinge per mandarlo via: a breve potrebbe scendere in campo il presidente Bartomeu in persona. Ancora più interessante sarà quel che succederà nelle prime uscite ufficiali del Barcellona. La squadra di Tite Setien il 13 va a Mallorca e tre giorni dopo aspetta al Camp Nou il Leganes: una doppia panchina sarebbe un messaggio potente. Potrebbe indurre Arthur a pensare un po’ di più alla suggestione bianconera.