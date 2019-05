La Juventus sembra essere molto vicina a chiudere l’operazione Rabiot che arriverebbe a parametro zero dal PSG

Archiviato l’ottavo scudetto consecutivo, la Juve si è già tuffata sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione. Concluso l’affare Ramsey a parametro zero dall’Arsenal, la dirigenza bianconera sta cercando di mettere a segno un altro incredibile colpo per il centrocampo che porta il nome di Adrien Rabiot.

Il talento francesce, che non ha voluto rinnovare il proprio contratto con il PSG, nelle prossime settimane dovrà decidere il proprio futuro. Su di lui attualmente, oltre la Juve, ci sono anche Real Madrid e Tottenham ma il ds bianconero Fabio Paratici punta a chiudere la trattativa già nei prossimi giorni. Non molto tempo fa infatti quest’ultimo è volato a Parigi per presentare un’offerta ufficiale all’entourage del giocatore. Inoltre, secondo quanto è stato riportato da Tuttosport, Rabiot sarebbe ben contento di fare un’esperienza in Italia alla corte della Juventus.

Un’ottima notiza per tutto l’ambiente bianconero che, dopo Ramsey, sogna un altro grandissimo colpo per un centrocampo stellare.