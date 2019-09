Calciomercato Juve, caccia al difensore: Boateng no, Benatia sì

La Juve lavora all’acquisto di un difensore dopo l’infortunio di Chiellini: Boateng non convince, si punta Mehdi Benatia

A causa del lungo infortunio di Giorgio Chiellini, è lecito aspettarsi un colpo last-minute in difesa per la Juve di Sarri. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, al momento il giocatore in pole-position è Medhi Benatia.

Il centrale marocchino che ha lasciato la Juve nel gennaio scorso, in rottura con Massimiliano Allegri, ha aperto ad un possibile ritorno e nei giorni scorsi ha ammesso qualche chiacchierata con Paratici. Non convince a pieno, invece, Jerome Botateng.