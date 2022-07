Calciomercato Juve: il Chelsea arriva a 80 per De Ligt. Non basta ancora per la cessione

Il Chelsea è in pressing per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese è una priorità assoluta per Tuchel, che lo vorrebbe con sé a Londra per avviare un nuovo ciclo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo la prima offerta è arrivato il rilancio dei Blues: il Chelsea è salito a 80 milioni di euro, una cifra però ritenuta ancora insufficiente. La Juve vorrebbe incassare come minimo 80-90 milioni più bonus.