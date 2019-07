Calciomercato Juve: Darmian a Torino e Mandzukic a Manchester? Le ultime

Potrebbe farsi incandescente l’asse Torino-Manchester: Juve e United starebbero trattando Darmian e Mandzukic

Dopo la partenza di Spinazzola la Juventus starebbe pensando ad un ulteriore rinforzo sulla corsia di sinistra. Come riportato dal giornalista Giovanni Albanese, torna di moda il nome di Mattia Darmian accostato a più riprese sia all’Inter che alla stessa Juve in passato.

Non stiamo parlando ancora di una trattativa vera e propria ma di un’idea. L’arrivo dell’ex granata a Torino agevolerebbe la partenza di Mandzukic (che non rientra nei piani di Sarri) proprio direzione Manchester. Chiaro è che se Darmian dovesse arrivare non ci sarebbe spazio per il neo arrivato Luca Pellegrini. Possibile l’idea di prestarlo nuovamente al Cagliari per la prossima stagione.