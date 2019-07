Calciomercato Juve: De Ligt è questione di giorni, parti al lavoro per limare i dettagli

Matthijs De Ligt si avvicina sempre di più alla Juve. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli che separano l’olandese da Torino

Matthijs De Ligt si avvicina sempre di più alla Juve. Come racconta Gianluca Di Marzio, infatti, l’olandese starebbe solo aspettando il sì definitivo dell’Ajax per trasferirsi a Torino e iniziare la sua nuova avventura in bianconero.

Ieri l’agente dell’olandese, Mino Raiola, ha confermato la chiusura dell’accordo tra il giocatore e i bianconeri che trattano ancora con l‘Ajax sull’aspetto economico della trattativa (parte fissa e parte variabile dell’operazione). Ma ormai è solo questione di giorni, se non di ore.