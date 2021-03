Calciomercato Juve: De Sciglio contropartita per Aouar? Le ultime

Calciomercato Juve fa tappa a Lione: De Sciglio contropartita per Aouar. Le ultime sull’asse tra i due club

Mattia De Sciglio (che ha un contratto con la Juve in scadenza nel 2022 ) si sta ben comportando a Lione e sta entrando nell’ordine di idee di restare. Ecco perché il feeling tra il club bianconero e quello francese potrebbe sfociare in nuovi discorsi per Aouar, nome caro al calciomercato Juve.

L’ex Milan potrebbe essere la giusta contropartita per abbassare le richieste da 40 milioni di Aulas. Piace anche Memphis Depay che però in questo momento ha in testa il Barcellona. Lo scrive Tuttosport.