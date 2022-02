Calciomercato Juve, due nomi per il salto di qualità a centrocampo. Gli obiettivi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve: i bianconeri puntano due calciatori per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione

La Juve lavora già al mercato estivo. Nei pensieri della società c’è la prossima stagione, che a differenza di quella in corso dovrà vedere meno passi falsi. Obiettivo primario è rinforzare il centrocampo, che a luglio potrebbe essere protagonista di un grande colpo.

Due i nomi sulla lista di Cherubini: Zaniolo e Pogba. Non è però facile arrivare ad entrambi, visto il contratto fino al 2024 del primo, e vista la nutrita concorrenza per arrivare alla firma del secondo. Un tentativo, però, verrà fatto sicuramente e chissà che non vada a buon fine…

