Calciomercato Juve: il futuro di Dybala tra Psg, Inter e… Atletico Madrid

Calciomercato Juve: il futuro di Dybala tra le attenzioni del Psg, l’interesse dell’Inter e… il test contro l’Atletico Madrid

Intanto c’è l’Atletico Madrid, poi si vedrà. Il futuro di Dybala alla Juve continua ad essere avvolto nella nebbia, ma una certezza c’è: niente muro contro muro come accaduto per Icardi all’Inter. La Joya, per il test odierno contro i colchoneros, risulta regolarmente tra i convocati.

Per il resto la strada più facilmente percorribile per l’argentino, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, resta quella che conduce al Psg. Parigi è destinazione gradita al giocatore e gli sceicchi hanno la disponibilità economica per soddisfare le richieste dei bianconeri. Ma tutto è subordinato alla cessione di Neymar. La certezza condivisa, invece, è il secco no all’Inter: la Joya non verrà ceduta ai nerazzurri.