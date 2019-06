Calciomercato Juve: il Psg sonda il terreno per Bonucci

Contatti nella giornata di ieri tra l’entourage di Bonucci e il PSG. Sfumato De Ligt, i parigini vogliono un grande difensore centrale

Una chiacchierata e null’altro. Per ora siamo ancora nel campo dei sondaggi in attesa che le parole si trasformino in fatti e i sondaggi in trattative. Il Paris Saint Germain ha contattato l’entourage di Bonucci (in primis Alessandro Lucci) per perlustrare il terreno.

Dopo aver visto sfumare Matthijs De Ligt, il responsabile dell’area tecnica del PSG, Leonardo, nelle ultime ore ha fatto registrare contatti diretti con chi cura gli interessi dell’attuale numero 19 bianconero. Non un’offensiva, ma semplicemente un modo per avere chiara la situazione. Difficile immaginare un addio dopo appena un anno di Leo alla Continassa ma il PSG ha acceso i motori, pronto ad accelerare.