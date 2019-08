Calciomercato Juve: il punto in attacco tra Icardi, Suarez e… Neymar

Calciomercato Juve: il punto sugli eventuali movimenti in attacco dei bianconeri tra Icardi, Suarez e… la suggestione Neymar

Nel segno di… Neymar. La Stampa traccia un quadro degli obiettivi in attacco per la Juventus a meno di due settimane dalla chiusura del mercato, e non esclude a priori il nome del brasiliano.

In Francia, infatti, i media insistono con l’inserimento dei bianconeri per l’attaccante del Psg. Ma Paratici, in realtà, sembra pensare solo al pallino Icardi. O, tutt’al più, a Suarez nelle ampie chiacchiere con il Barcellona, ma solo dopo l’eventuale cessione di Dybala.