La Juventus avrebbe messo nel mirino Jerome Boateng del Bayern Monaco: per ora si tratta solo di un sondaggio

La Juventus pensa già alla prossima sessione di mercato. Complice l’addio di Andrea Barzagli, Paratici sta già studiando la situazione per quanto riguarda la difesa, quasi da ricostruire. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino Jerome Boateng del Bayern Monaco.

A fine stagione, il giovane talento bavarese potrebbe lasciare la Bundesliga in quanto non rientra più nei piani del Bayern. Attualmente si è fatto solo un sondaggio, ma Boateng potrebbe forse esser lui la pedina giusta per rimpolpare la difesa.