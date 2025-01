Calciomercato Juve, bianconeri a lavoro per portare quell’attaccante a Torino! Tutti gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato Juve, Giuntoli è al lavoro per portare in bianconeri un attaccante! Ecco tutti gli aggiornamenti sulla Vecchia Signora

Il calciomercato Juve entra nel vivo e i bianconeri sono a lavoro e osservano alcuni giocatori anche nel reparto avanzato. Secondo Gianluca Di Marzio, Kolo Muani continua a essere uno dei nomi più caldi in casa bianconera. La Juventus, infatti, sarebbe al lavoro per il classe ’98 e si vuole far trovare pronta nel caso in cui cambiassero le condizioni sul tavolo.

Sull’attaccante francese, che ha un ingaggio elevato, ci sarebbe anche l’interesse del Milan. Il rapporto tra il centravanti e il PSG sarebbe sempre più in bilico con il giocatore che non ha preso parte alla vittoria odierna del PSG in Supercoppa contro il Monaco.