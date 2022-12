Calciomercato Juve, L’Eintracht Francoforte nega l’addio di Pellegrini

Calciomercato Juve, Luca Pellegrini non dovrebbe lasciare l’Eintracht Francoforte a gennaio: la posizione dei tedeschi

Per Luca Pellegrini si parla di un possibile rientro anticipato alla Juve dal prestito all’Eintracht Francoforte. Il club tedesco però, come riferito da goal.com, non ha manifestato la volontà di terminare anzitempo il prestito.

Anche l’agente del calciatore, per ora, non ha chiesto ai bianconeri di esplorare una nuova sistemazione.

