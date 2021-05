Calciomercato Juve: Nedved incontra Raiola a Montecarlo. I dettagli

Nedved Raiola, incontro a Montecarlo: la Juve fa la lista della spesa con il super agente di Donnarumma, Pogba e non solo

Come scrive Tuttosport si è tenuto ieri a Montecarlo tra Pavel Nedved e Mino Raiola. Tanti i discorsi aperti per la Juve con l’agente: da Gianluigi Donnarumma a Paul Pogba, passando per Malen del PSV e Kean dell’Everton fino a De Paul e al possibile scambio Bernardeschi-Romagnoli. Nedved ha fatto il punto con l’agente in vista del vertice di metà settimana con Allegri e Cherubini.

Più nel dettaglio la Juve è sempre molto interessata a Donnarumma, ma affonderebbe solo dopo aver trovato una sistemazione a Szczesny. Il vantaggio per i bianconeri è il feeling con Raiola e che il Barcellona, principale concorrente per il portiere, deve trovare squadra a Ter Stegen. Pogba potrebbe tornare in caso di addio di Ronaldo, magari proprio con uno scambio con lo United. Valutazioni in corso su Kean e Malen.