Calciomercato Juve, Paratici libera spazio in attacco: ecco il sacrificato

Calciomercato Juve, Paratici libera spazio nel folto attacco bianconero: ecco il sacrificato per dare l’assalto ad Icardi

Mandzukic sarebbe sempre più vicino al Barcellona. A riportarlo è Tuttosport, che sottolinea come i blaugrana siano alla ricerca di un sostituto di Suarez, attratto dalla prospettiva di un ricco trasferimento negli Stati Uniti.

Un’operazione che, naturalmente, potrebbe favorirne un’altra. In caso di partenza del croato, infatti, nell’attacco bianconero si libererebbe un posto per dare l’assalto last minute ad Icardi.