Calciomercato Juve, Paratici incontra il Monaco: tre nomi sul piatto

Calciomercato Juve, Paratici ha incontrato gli emissari del Monaco a Roma: tre nomi in uscita sul piatto delle trattative

Giornate febbrili in casa Juve. Con un mercato che, almeno in uscita, stenta a decollare. Per cercare qualche soluzione al fine di sfoltire la rosa, nella giornata odierna, Fabio Paratici a Roma ha incontrato gli emissari del Monaco.

Sul tavolo delle trattative, con il club francese, tre nomi in particolare. Quelli di Daniele Rugani, che piace molto anche alla Roma, di Mario Mandzukic, che ha mercato in Germania, e di Blaise Matuidi, apprezzato in patria.