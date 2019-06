Calciomercato Juve: per la difesa del futuro interessa Pavlovic

Fabio Paratici avrebbe trovato l’accordo per Strahinja Pavlovic serbo classe 2001 in forza al Partizan

Uno sguardo al presente ma un occhio al futuro. La Juve vuole rinforzare tanto la retroguardia di oggi come quella di domani. Detto del colpo Koulibaly che potrebbe mandare in estasi i tifosi, secondo Tuttosport, la Juve ha già in mano un altro difensore centrale.

Si tratta di Strahinja Pavlovic, giovane serbo classe 2001 in forza al Partizan di Belgrado. Il ds bianconero Paratici ha trovato l’accordo sulla base di 5 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus, mentre per il giocatore è pronto un contratto di 5 anni fino a giugno 2014 da un milione di euro a stagione.