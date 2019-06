Calciomercato Juve, Perin in uscita: il portiere conteso da due club

Calciomercato Juve, Perin confermato in uscita dopo una stagione all’ombra di Szczesny: il portiere conteso da due club

Non soltanto la Roma. C’è anche una pista estera per Perin, segnalato in uscita dalla Juve dopo una prima stagione in bianconero vissuta all’ombra di Szczesny. E a maggior ragione dopo le voci che vorrebbero Buffon di ritorno a Torino.

Sull’estremo difensore ex Genoa, infatti, ci sarebbe anche il Siviglia. Il club andaluso ha preso informazioni su Perin ed è pronto ad affiancarsi ai giallorossi per arrivare ad ingaggiarlo in vista della prossima stagione.