Calciomercato Juve: l’addio di Allegri può riaprire le porte a Benatia

Secondo La Stampa, la Juve potrebbe presto riabbracciare Mehdi Benatia: ceduto a gennaio per i rapporti tesi con Allegri

Dopo 5 mesi dalla separazione obbligata a causa dei rapporti tesi con l’ex allenatore Allegri, Mehdi Benatia può tornare alla Juve. A riferirlo è l’edizione odierna de La Stampa, secondo cui ci sono stati già i primi contatti con l’entourage del calciatore marocchino, acquistato per 8 milioni di euro dai qatarioti dell’Al-Duhail nell’ultima finestra di mercato.

I bianconeri sono alla ricerca di forze fresche in difesa dopo gli addii di Barzagli e Caceres e l’ex Roma potrebbe tornare comodo per far rifiatare i titolari.