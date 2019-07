Calciomercato Juve: resiste il sogno Pogba, sfida al Real Madrid

La Juve lancia la sfida al Real Madrid per Paul Pogba: Zidane è disposto a tutto per averlo. De Ligt ai dettagli, Paratici pronto a volare ad Amsterdam

Con le parole rilasciate ad inizio giugno Paul Pogba ha incendiato il mercato. Il francese aveva ribadito l’intenzione di voler cambiare aria dopo la parentesi, negativa, con il Manchester United e andare alla ricerca di nuove sfide.

Pogba, come ordine di preferenza, mette la Juve davanti a tutte le altre. C’è un filo teso con Torino. A complicare il ritorno, come informa la Gazzetta dello Sport, è un altro grande ex bianconero: nel fine settimana Zidane ha ridetto in faccia a Florentino quanto l’acquisto del connazionale Paul sia decisivo per il suo progetto di rinascita.

Così a Madrid stanno provando a convincere Bale, uno dei tanti campioni in dismissione: sarebbe una pedina da inserire nell’affare, ma il gallese al momento non vuole tornare nel Regno Unito. Il Polpo costa comunque 150 milioni almeno e ogni azzardo della Juve dipenderà dalla possibilità di inserire robuste contropartite.