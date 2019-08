Calciomercato Juve: tre top club su Emre Can

Emre Can sarebbe sulla lista dei giocatori in uscita dalla Juve: sul centrocampista ci sono Barcellona e altri due top club

Fuori come Dybala e Mandzukic, Emre Can ha seguito l’esordio stagionale della Juve dalla panchina. Il centrocampista arrivato la scorsa estate dal Liverpool è uno di quei giocatori indiziati per sfoltire la rosa e dare una mano a bilancio. E un club interessato c’è.

Come riporta Tuttosport, il Barcellona si è fatto sotto per Can. Ma non solo i catalani: anche il Paris Saint-Germain pensa al classe ’94, così come il Bayern Monaco, club in cui è cresciuto. Tre club interessati, più la Juve che vuole segnare una plusvalenza a bilancio. Ed Emre Can può essere la soluzione.