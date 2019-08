Calciomercato Juve: tutto fatto per il ritorno di Pellegrini al Cagliari

Luca Pellegrini è pronto a tornare al Cagliari: accordo raggiunto tra sardi e bianconeri per il trasferimento del terzino

Fuori uno. Ieri Maurizio Sarri si era lamentato di avere sei esuberi in rosa e ora uno è pronto a fare le valigie. Come informa Gianluca Di Marzio, infatti, Luca Pellegrini tornerà al Cagliari.

L’esterno arrivato a giugno a titolo definitivo dalla Roma (scambio con Spinazzola) domani volerà alla volta di Cagliari. Per lui è infatti pronto il ritorno in Sardegna, dopo gli ultimi sei mesi. Il terzino si trasferirà in prestito secco.