Calciomercato Juve: vicinissima la chiusura degli affari Buffon e De Ligt

La Juventus nei prossimi giorni chiuderà per i due colpi del mercato: Matthjis De Ligt e Gigi Buffon. Le ultime

Juve scatenata sul mercato. Come informa Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky, dopo aver chiuso per Adrien Rabiot i bianconeri sono pronti a limare i dettagli per i prossimi due colpi di mercato: Gigi Buffon e Matthijs De Ligt.

Per il portiere bianconero manca solo la firma sul nuovo contratto, mentre per l difensore olandese bisogna limare la distanza con l’Ajax dopo che Paratici aveva già trovato l’accordo con Raiola e lo stesso giocatore.