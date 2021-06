Calciomercato Juventus, accelerata per Gabriel Jesus: colpo a prescindere da Ronaldo

Calciomercato Juventus: i bianconeri accelerano per Gabriel Jesus che può arrivare a prescindere dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo

La Juventus sta accelerando i contatti per Gabriel Jesus a prescindere, in attesa di scoprire il futuro di Ronaldo. C’è la possibilità di prenderlo in prestito, senza obblighi finanziari immediati.

Dal quartier generale del City sono arrivati segnali di attenzione per le proposte bianconere. Il giocatore è disponibile a venire a Torino e la Juve non vuole restare col cerino in mano in caso di addio di CR7. I citizens intanto sono impegnati nell’assalto a Harry Kane. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.