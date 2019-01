Juve, mercato finito? Allegri: «Spinazzola e Kean non si muovono»

Juve: Massimiliano Allegri blocca le cessioni di Leonardo Spinazzola (che ha rifiutato il Bologna) e Moise Kean (cercato dal Genoa): salta l’arrivo in bianconero di Darmian?

Leonardo Spinazzola e Moise Kean non si muoveranno dalla Juventus a gennaio. A confermarlo il tecnico bianconero Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro il Chievo ieri sera. Nel caso dell’esterno, reduce da un lungo infortunio, pareva a un certo punto, fino a qualche giorno fa, abbastanza scontato il passaggio in prestito al Bologna per ritrovare la forma fisica: la Juve aveva già trovato un accordo di massima con il Manchester United per Matteo Darmian per sostituirlo, ma alla fine il rifiuto dell’ex Atalanta avrebbe fatto saltare tutto. «Spinazzola è un giocatore della Juventus e rimane alla Juventus», ha confermato ieri Allegri, chiudendo quindi almeno per il momento la vicenda.

Discorso un po’ differente per Kean: il giovane attaccante, chiuso dalle tante star dell’affollato reparto avanzato bianconero, è in cerca di spazio altrove (per lui una possibile richiesta del Genoa, a caccia del sostituto di Krzysztof Piatek). Allegri gli avrebbe però suggerito di non muoversi da Torino: «Con Kean ho parlato stamattina – le parole dell’allenatore juventino – . Io capisco la sua curiosità, è un ragazzo giovane che fa gol, ma deve ancora imparare a muoversi e a scambiare la palla. Deve crescere alla Juve: quest’anno troverà spazio e ne troverà ancora di più la prossima stagione, ma la sua crescita deve essere qui, sbaglierebbe ad andarsene».