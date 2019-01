Medhi Benatia potrebbe lasciare la Juventus a gennaio: l’Al-Ittihad ha già formulato un’offerta ai bianconeri, il difensore sta riflettendo

Il futuro di Mehdi Benatia potrebbe essere in Arabia. L’odierna edizione di Tuttosport riporta l’offerta dell’Al-Ittihad recapitata alla Juventus per il difensore marocchino. Benatia non ha ancora deciso se accettare o meno la proposta arrivata dall’Arabia Saudita. La Juventus, tuttavia, sta già valutando le alternative, in modo da non ritrovarsi scoperta nel caso in cui il difensore dovesse lasciare i bianconeri. L’obiettivo principale di Paratici è Cristian Romero del Genoa, valutato oltre 20 milioni di euro. Non appena si sbloccherà l’affare Benatia, la Juve deciderà se provare a chiudere immediatamente la trattativa col Genoa o se rimandare l’affare a Giugno.