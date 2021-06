Calciomercato Juventus, c’è l’ok del Barcellona per Pjanic: la formula

Calciomercato Juventus: il Barcellona si sarebbe detto favorevole alla cessione di Miralem Pjanic ai bianconeri, la formula dell’affare

Dalla Spagna rimbalza la clamorosa notizia di un possibile ritorno alla Juventus di Miralem Pjanic. Il bosniaco, poco coinvolto dal tecnico Ronald Koeman nel corso dell’ultima stagione, è recentemente finito sul mercato dopo un solo anno dal suo arrivo in Catalogna.

Secondo quanto riportato da RAC1, il Barcellona non solo non si opporrebbe a una sua partenza ma faciliterebbe anche il ritorno in Italia del centrocampista. Gli agenti dell’ex giocatore della Roma hanno proposto un prestito biennale, al termine del quale al giocatore resterebbe solo un anno di contratto con i blaugrana.