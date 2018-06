Daniele Rugani Arsenal, tentazione inglese per il centrale difensivo della Juventus: Unai Emery sulle tracce del classe 1994, ecco i dettagli

Ritenuto uno dei calciatori più interessanti del panorama italiano, il futuro di Daniele Rugani è in bilico. Il centrale difensivo della Juventus non è una prima scelta di Massimiliano Allegri e non mancano i club interessati. 24 presenze e 2 reti tra Serie A e Champions League, con il tecnico livornese che gli ha spesso preferito il tandem composto da Medhi Benatia e Giorgio Chiellini, in particolar modo nelle sfide di cartello in campo europeo e nei big match di campionato…

E, come dicevamo, le qualità di Daniele Rugani fanno gola a numerosi club. Accostato nelle ultime ore alla Lazio come possibile pedina di scambio nell’affare Sergej Milinkovic-Savic, il talento di Sesto San Moriano è finito nel mirino dell’Arsenal. I nostri colleghi di Sky Sports Uk hanno sottolineato che Rugani è un pallino di Unai Emery, tecnico che ha colto la pesante eredità di Arsene Wenger, e sta pianificando insieme alla dirigenza dei Gunners l’assalto. Il portale d’Oltremanica sottolinea che a breve il club londinese potrebbe presentare un’offerta ufficiale alla Juventus, che potrebbe anche decidere di privarsi del 24enne: i bianconeri stanno pensando all’olandese de Ligt per la difesa…