Calciomercato Juventus, bianconeri attenti ai saldi: poker di nomi sul taccuino della dirigenza bianconera, ecco di chi si tratta

La sessione di mercato di gennaio ma non solo, la Juventus è già al lavoro in vista della prossima stagione. L’edizione odierna di Tuttosport svela le mosse bianconere, con la Juve attenta ai saldi. La dirigenza infatti sta monitorando diversi profili, due in scadenza con i rispettivi club: parliamo di Adrien Rabiot del Psg e di Aaron Ramsey dell’Arsenal. Ma non solo. La Vecchia Signora è pronta a sfruttare situazioni di tensione irrisolte: da Paul Pogba a Isco, in rottura con Manchester United e Real Madrid. Senza dimenticare Milinkovic-Savic, la cui quotazione è clamorosamente in discesa. Calciomercato Juventus, attesi aggiornamenti…