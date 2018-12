Nonostante il rinnovo, Khedira non è più certo del posto da titolare alla Juventus: Arsenal e PSG pronte a contenderselo

Sami Khedira lascerà la Juventus a fine stagione? Il centrocampista aveva rinnovato il contratto con un cospicuo aumento d’ingaggio, ma poi si è infortunato. Tornerà a disposizione di Allegri la prossima settimana. Tuttavia, la squadra non sembra aver patito la sua assenza in mezzo al campo. I bianconeri si sono goduti l’esplosione di Rodrigo Bentancur, che ora non potrà più essere trattato da riserva, ma dovrà avere lo spazio che ha dimostrato di meritare per il resto del campionato. In particolare l’uruguaiano si è distinto con la maglia della Juventus proprio occupando il ruolo che era di Khedira.

Il tedesco era pronto a salutare Torino già in estate, ma sembra che una sua partenza a fine stagione sarà molto probabile. Incidono parecchio gli infortuni e lo stipendio oneroso (6 milioni più bonus). Arsenal e PSG avevano corteggiato il giocatore l’estate scorsa, e sono pronte a tornare alla carica per assicurarsi le sue prestazioni. Il suo valore di mercato ammonta a circa 25 milioni di euro, ma la Juve sembra disposta a trattare anche a cifre minori. Il pressing è forte per assicurarsi il bianconero, ma se ne parlerà a luglio. E l’ultima parola spetterà proprio a Khedira.