Trincao, la Juventus sfida il Manchester City: le ultime

Calciomercato Juventus, fari puntati sul talentino Trincao: il 18enne del Braga piace anche al Manchester City, le ultime

Considerato uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale, Trincao è pronto per fare il salto di qualità. Il diciottenne portoghese è la stellina dello Sporting Braga e nonostante la giovane età ha già trovato spazio in prima squadra: quattro presenze e potenzialità enormi, che non sono passate inosservato ai top club europei…

Secondo quanto riporta la stampa portoghese, la Juventus sta monitorando con grande interesse la sua situazione: dopo Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo, i bianconeri sono pronti a rimpolpare la colonia lusitana. Attenzione però alla concorrenza: il Manchester City è pronto ad aprire il portafoglio per assicurarsi le prestazioni dell’ex Vianense e Porto.