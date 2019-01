L’attaccante della Juventus, Mario Mandzukic, è pronto a firmare un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 2022

L’attaccane in forza alla Juventus, Mario Manduzukic, potrebbe concludere la sua carriera in bianconero. Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore vice-campione del Mondo con la Croazia, sarebbe infatti ormai pronto a firmare un nuovo contratto valido fino a giugno 2022. In questo momento il croato è sotto contratto in bianconero fino a giugno 2020.