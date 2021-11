Calciomercato Juventus: McKennie via? Un club sul centrocampista

McKennie lascia la Juventus? Un club sulle tracce del centrocampista bianconero. Le ultime notizie

Weston McKennie è finito al centro delle voci di mercato dopo le ultime prestazioni positive con la maglia della Juventus. Sul centrocampista si sta muovendo il Tottenham di Paratici, desideroso di portare il giocatore in Premier League.

Secondo quanto riportato dal Sun, il texano sarebbe una richiesta specifica di Conte, nuovo manager degli Spurs. Il club inglese sarebbe disposto a versare circa 17 milioni di euro nelle casse del club bianconero per portarlo in Inghilterra, un’offerta in linea con quanto chiesto dalla Juventus nel corso dell’ultima sessione di mercato.