Benatia, sirene dalla Turchia: c’è il Besiktas

Calciomercato Juventus, possibile addio a Medhi Benatia a gennaio? Sul difensore c’è il Besiktas, le ultime sul futuro del marocchino

Appena sei presenze tra Serie A e Champions League per Medhi Benatia in questa prima parte di stagione con la Juventus, rumors di rottura tra il difensore e i bianconeri. Già vicino all’addio in estate, con l’Olympique Marsiglia in pressing, il marocchino fa gola in Turchia.

Secondo quanto riporta Fotospor, il Besiktas ha effettuato un sondaggio con la dirigenza bianconera per sondare il terreno in vista della sessione di gennaio: il portale turco parla di ‘no secco’ da parte della Juve, ma non è da escludere un nuovo assalto nell’estate 2019…