I media spagnoli fanno sapere che la Juventus continua la cacia al terzino dell’Arsenal Bellerin, bisogna però superare la concorrenza di Chelsea e Manchester United

La stagione ormai volge al termine e la Juventus è arrivata ad un passo dal settimo scudetto consecutivo. Un traguardo davvero incredibile. La dirigenza bianconera però sta già pensando al futuro e a come rinforzare una squadra che sembra non avere rivali in Italia, ma fa grande fatica a vincere in Europa. L’obiettivo principale è quello che riguarda il ruolo di terzino destro, dove manca un interprete all’altezza. Il nome giusto sembra essere quello di Hector Bellerin.

Infatti nonostante sembrasse che il giocatore avesse deciso di rimanere a Londra, dalla Spagna fanno sapere che in realtà i bianconeri sono molto vicini al ragazzo. Secondo Soprt infatti l’Arsenal è pronto ad una vera rivoluzione, che verrà finanziata anche dalla cessione dello spagnolo. La concorrenza però non manca, Manchester United e Chelsea sono alla finestra, e per portare il terzino a Torino serviranno almeno 40 milioni di euro.