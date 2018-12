Aaron Ramsey è in scadenza di contratto a giugno con l’Arsenal: la Juventus è pronta per portaselo a casa a gennaio

Cresce l’ottimismo per vedere Aaron Ramsey con la maglia bianconera. Il centrocampista gallese ha un contratto che lo lega all’Arsenal in scadenza a giugno 2019. E per tale motivo sarà uno dei parametri zero più pregiati del prossimo mercato estivo. Diversi sono i club che si sono mossi su di lui, tra tutti la Juve e il PSG che lo prenderebbe come sostituto di Adrien Rabiot. Tuttavia, il 28enne ha dato un segnale chiaro: quello di preferire I bianconeri ai parigini e per tale motivo filtra un certo ottimismo da parte di Paratici. Il ds bianconero è infatti convinto di potersi regalare un gran colpo a parametro zero. Un affare che si aggira intorno ai 10 milioni di euro netti a stagione. Una cifra pienamente a portata del club di Torino che potrebbe prelevare il calciatore già nel mese di gennaio.