Calciomercato Juventus, Pjanic ora può tornare: i dettagli

Sembra spianata la strada per il ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus: cifre e dettagli dell’operazione in prestito

La Juventus insiste per il ritorno di Miralem Pjanic: i bianconeri vogliono piazzare l’affondo decisivo per il ritorno del bosniaco in occasione del Trofeo Gamper contro il Barcellona, in programma domenica 8 agosto.

Come scrive il Corriere dello Sport, il Barcellona è disposto a cederlo in prestito gratuito per alleggerire il monte ingaggi. Pjanic guadagna 8 milioni di euro ma per tornare alla Juventus dovrà ridursi lo stipendio.

