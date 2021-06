Pogba Juve, affare possibile ma tutto dipende da Ronaldo

Pogba Juve: dipende tutto da un giocatore bianconero. Ecco i dettagli legati al possibile ritorno del francese a Torino

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il sogno Paul Pogba si complica per davvero ora. Il Psg si starebbe muovendo con decisione con Mino Raiola, agente del francese, tentando di affondare subito il colpo per rinforzare il centrocampo, visti anche gli ottimi rapporti dopo gli affari Kean e Donnarumma.

La Juventus non si è mai troppo illusa per il sogno Pogba, consapevole che riportarlo in Italia sarebbe stato complicato a prescindere. Tutto, o quasi, per i bianconeri dipende da Cristiano Ronaldo: un suo eventuale trasferimento all’Old Trafford potrebbe cambiare lo scenario. Psg permettendo…