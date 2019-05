Calciomercato Juventus: torna di moda il nome di Alexis Sanchez. E l’interesse del Manchester United per Dybala può aprire allo scambio…

Calciomercato Juventus in fermento in vista della sessione estiva. Oltre alla questione allenatore, tiene banco anche la potenziale cessione di Dybala. L’attaccante argentino, reduce da una stagione sottotono, è tra i possibili partenti, e anche di questo si parlerà nell’incontro tra Agnelli e Allegri. Proprio l’allenatore bianconero, in vista di una sua permanenza sulla panchina juventina, vorrebbe chiedere un attaccante dalle caratteristiche diverse rispetto all’argentino. E rispunta il nome di Alexis Sanchez del Manchester United.

Come riportato da Il Corriere di Torino, il ds bianconero Fabio Paratici avrebbe incontrato l’agente del giocatore cileno, Felicevich, per avviare la trattativa. E sullo sfondo potrebbe profilarsi appunto uno scambio con Paulo Dybala, finito nel mirino proprio del Manchester United (ma anche del Bayern Moanco). La Juventus, dal canto suo, in caso di cessione ai ‘Red Devils’ dell’argentino, penserebbe anche – e soprattutto – al ritorno di Paul Pogba come contropartita.