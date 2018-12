Il giornalista di Sportitalia Luca Serafini ha ammesso che sarebbe possibile l’approdo di Messi alla Juventus: ecco perché il sogno è possibile

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo insieme: una coppia da sogno potrebbe guidare la Juventus del futuro. Pura fantascienza? Non secondo il giornalista di Sportitalia Luca Serafini, che attraverso la sua pagina Facebook ha spiegato perché tale scenario sarebbe tutt’altro che impossibile. Ecco le parole dell’esperto di calcio spagnolo: «Una battuta di Ronaldo della scorsa settimana ha inzigato una voce, che ho sentito nelle scorse settimane: della Juventus che pensa a Messi per la prossima stagione. Io non faccio mercato ma mi piace analizzare gli scenari: penso che con la questione fiscale – anche Messi è impelagato come Cristiano in Spagna – e con gli sgravi che hanno in Italia con la legge che gli consente di forfettizzare a 10mila euro, non mi sembra uno scenario ancora così fantasioso. Mi ha colpito la battuta di Ronaldo (“Vieni qui anche tu”).

«La Juventus ha fatto l’operazione Ronaldo soprattutto perchè Andrea Agnelli – giustamente – non si capacita del fatto che dopo 7 campionati, verso l’ottavo, con due finali di Champions, vai in Sudamerica, in Cile, in Thailandia, nei Balcani, e vedi i bambini che hanno le magliette del Milan e dell’Inter. A livelli più alti la diffusione e la popolarità ha un peso specifico. E se adesso sta guadagnando una visibilità internazionale che non ha mai avuto, è un’ipotesi sulla quale andrei. Messi e Cristiano Ronaldo insieme, fai due anni incredibili e diventi la squadra più famosa dell’universo. Questa voce di Messi alla Juve mi è arrivata da persone che lavorano ad alti livelli nel calcio, che striscia nell’acqua. Perchè non sognare? A me piacerebbe molto vedere Messi e Ronaldo assieme».