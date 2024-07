Calciomercato Juventus, c'è già il SOSTITUTO di Kean

La Juventus è pronta ad imbastire la trattativa per il sostituto di Moise Kean, destinato alla Fiorentina. Ecco il nome

In casa Juventus ci si sta già preparando per una vita senza Moise Kean. Per evitare di farsi trovare impreparata, considerando l’approdo alla Fiorentina del centravanti, la società bianconera avrebbe individuato il sostituto.

Secondo Sky Sport, il terzo ritorno da parte di Alvaro Morata prende sempre più quota. La clausola è di soli 12 milioni e dato che il giocatore e famiglia amano tanto Torino, potrebbero esserci colloqui anche per il nodo contratto.