Calciomercato Juventus, Varane rivela dove giocherà la prossima stagione

L’obiettivo per il calciomercato estivo della Juventus Varane ha parlato del suo futuro: ecco le parole del centrale del Real Madrid

La Juventus è avvisata: non sarà Raphael Varane il nuovo rinforzo per la difesa. L’obiettivo per il calciomercato estivo bianconero ha chiuso le porte ad ogni possibilità di trasferimento.

Ecco le sue parole in un’intervista a Marca in cui giura fedeltà al Real Madrid:«Nella prossima stagione sarò ancora qui, sono sicuro che torneremo a vivere delle emozioni forti».