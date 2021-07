Calciomercato Lazio, Brandt sempre nel mirino ma ora spunta il Milan

Calciomercato Lazio: i biancocelesti sempre a lavoro per Julian Brandt, ma occhio alla concorrenza del Milan

Tutt’altro che facile. Può davvero esser descritta così la trattativa tra la Lazio e Julian Brandt. Non vi sono più dubbi sul fatto che sia lui l’obiettivo numero uno per i biancocelesti, con l’assenso di Maurizio Sarri. Ma, come detto, non appare per nulla semplice.

Infatti, come riportato da Il Corriere dello Sport, il Borussia Dortmund vorrebbe sempre 25 milioni cash per privarsi del giocatore a titolo definitivo. Un’opzione che la Lazio in questo momento non potrebbe garantire e vorrebbe optare con la formula con il diritto di riscatto. Per questo sarebbe entrato in scena anche il presidente Lotito, visto uno dei suoi ottimi rapporti con uno dei vice presidenti del club tedesco. La trattativa però appare in salita. E occhio anche alla concorrenza. Su Julian avrebbe messo gli occhi anche il Milan, alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche.