Calciomercato Lazio, Caicedo non rinnova. E in difesa sarà rivoluzione…

Calciomercato Lazio – L’attaccante ecuadoriano Caicedo è ormai ai saluti. Le mosse in uscita riguardano anche la difesa: in partenza Wallace e Durmisi

In attesa di conoscere il futuro di Simone Inzaghi (clicca QUI per leggere le ultime news), sul fronte calciomercato la situazione in casa Lazio sta iniziando a delinearsi. Il reparto offensivo sarà migliorato con l’arrivo di Adekanye e Wesley, ma perderà senza dubbio Felipe Caicedo. L’ecuadoriano ha vissuto una stagione positiva, siglando goal importanti durante il periodo di digiuno per Immobile, ha però il contratto in scadenza nel giugno 2020 e non rinnoverà. Per lui si aprono le porte di un ritorno in Spagna o di un’esperienza asiatica (Cina o Emirati Arabi). A giorni si deciderà.

Lazio, sarà mini-rivoluzione anche in difesa!

Necessita di cambiamenti anche il pacchetto difensivo. L’avventura alla Lazio di Wallace e Durmisi è ormai al tramonto: la dirigenza capitolina è insoddisfatta, si è già mossa per trovare loro una sistemazione. Il brasiliano dovrebbe tornare in patria, con tutta probabilità al Flamengo. Il super procuratore Jorge Mendes ha potere su ogni trattativa, anche perchè gli spetterà una percentuale sulla futura cessione. Il danese invece non ha ancora ricevuto offerte concrete, i biancocelesti valutano comunque una cessione in prestito. Il cartellino del terzino ha infatti perso valore rispetto ad un anno fa, la Lazio vuole aspettare per cercare di venderlo definitivamente in futuro ad una cifra più conveniente.

Pedro Neto e Bruno Jordão: prima il riscatto, poi il prestito?

Sempre attraverso Jorge Mendes passa il destino di Pedro Neto e Bruno Jordão. Il riscatto dei baby portoghesi diventerà obbligatorio in questa sessione di calciomercato e la Lazio dovrà poi decidere se mandarli in prestito per dargli continuità di gioco, oppure trattenerli ancora a Roma. Entrambi hanno dimostrato di possedere grandi qualità tecniche, ma probabilmente è ancora presto per risultare decisivi in Serie A.