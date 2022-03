Calciomercato Lazio, c’è Sergio Rico per la porta

Calciomercato Lazio, c’è Sergio Rico per sostituire Strakosha come numero 1 del club biancoceleste. Provedel per il ruolo di vice

La questione portiere è un tema urgente in casa Lazio.

Secondo il quotidiano spagnolo Diario AS, l’indiziato principale per sostituire Strakosha e Reina è Sergio Rico, portiere del PSG attualmente in prestito al Maiorca.

Le parti sarebbero già in contatto, con lo spagnolo che sarebbe già venuto a Roma.

Come secondo portiere, si punta invece Ivan Provedel dello Spezia.