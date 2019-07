Calciomercato Lazio, dal PSG il nome per la difesa: ecco chi è

Calciomercato Lazio, dal Paris Saint-Germain il nome per la difesa: ecco chi è il giovane obiettivo biancoceleste

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Lazio avrebbe inserito nella lista della spesa un giocatore del Paris Saint-Germain. Si tratta di Stanley Nsoki, difensore francese nato e cresciuto sempre coi colori dei Parisiens.

Il classe 1999 piace molto al direttore sportivo biancoceleste Tare, che vorrebbe farlo suo. Il giocatore può vantare 12 presenze in Ligue 1 e 2 presenze in Coupe de France, per un totale di quasi 800 minuti giocati.